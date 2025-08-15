«Как собаки на улице»: Алаудинов честно высказался об украинских пленных

«При любых возможностях мобилизованные, о которых идет речь, — мобилизованными их, наверное, не назовешь, потому что их отлавливают как собак на улице, избивают и за компанию идут на передовую, — они при любой возможности принимают решение сдаться в плену, и мы это фиксируем», — заявил Алаудинов ТАСС. По его словам, многие мобилизованные украинские военные оказываются на фронте против своей воли и не имеют должной мотивации.