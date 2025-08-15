Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 53 беспилотника в 8 регионах России

Украинские БПЛА атаковали восемь российских регионов.
За ночь российские системы ПВО уничтожили 53 беспилотника, выпущенных с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. Атаки были отражены в восьми регионах страны и над акваторией Азовского моря.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 53 украинских беспилотника», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, наибольшая часть — 13 дронов — была сбита над Курской областью.
Еще 11 были перехвачены над Ростовской областью, семь — над Самарской областью, шесть — над Белгородской областью, пять — над Орловской областью, по четыре — над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.
В ночь на 15 августа в Курске в результате атаки БПЛА на многоэтажный жилой дом произошел пожар. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, один человек погиб, шесть пострадали, среди которых — ребенок 2010 года рождения. Он также пообещал помощь семье погибшей. В Самарской области тем временем закрыли небо на время угрозы атаки БПЛА. Также в регионе были введены ограничения работы мобильного интернета. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей. Подробнее — в материале URA.RU.