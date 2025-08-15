Ричмонд
Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 53 беспилотника в 8 регионах России

За ночь российские системы ПВО уничтожили 53 беспилотника, выпущенных с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. Атаки были отражены в восьми регионах страны и над акваторией Азовского моря.

Украинские БПЛА атаковали восемь российских регионов.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 53 украинских беспилотника», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, наибольшая часть — 13 дронов — была сбита над Курской областью.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА атаковали регионы РФ, в Курске есть прилет по многоэтажке: онлайн-трансляция.

Еще 11 были перехвачены над Ростовской областью, семь — над Самарской областью, шесть — над Белгородской областью, пять — над Орловской областью, по четыре — над Брянской и Воронежской областями, по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

В ночь на 15 августа в Курске в результате атаки БПЛА на многоэтажный жилой дом произошел пожар. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, один человек погиб, шесть пострадали, среди которых — ребенок 2010 года рождения. Он также пообещал помощь семье погибшей. В Самарской области тем временем закрыли небо на время угрозы атаки БПЛА. Также в регионе были введены ограничения работы мобильного интернета. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей. Подробнее — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
