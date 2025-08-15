Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 53 беспилотника в 8 регионах России

В ночь на 15 августа в Курске в результате атаки БПЛА на многоэтажный жилой дом произошел пожар. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, один человек погиб, шесть пострадали, среди которых — ребенок 2010 года рождения. Он также пообещал помощь семье погибшей. В Самарской области тем временем закрыли небо на время угрозы атаки БПЛА. Также в регионе были введены ограничения работы мобильного интернета. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей. Подробнее — в материале URA.RU.