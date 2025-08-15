Куратора убийц генерала Кириллова объявили в международный розыск

Точиев нашел подходящий вариант через интернет, получил от куратора деньги на оплату и поручил своему двоюродному брату Рамазану Падиеву*** передать Курбонову** ключи. Знакомство Точиева* с куратором, выходцем из Средней Азии, произошло в 2022 году в колонии общего режима, где Точиев* отбывал срок за грабеж. После освобождения они поддерживали дружеские отношения.