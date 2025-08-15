Обоснованные сомнения не помогли: суд продлил арест Карапетяна, несмотря на нестыковку в обвинении

Как писал сайт KP.RU, суд в Ереване арестовал предпринимателя и российского миллиардера армянского происхождения Савела Карапетяна, которого обвиняют в призывах к свержению власти в Армении. Карапетян отправлен в СИЗО на два месяца. Адвокат арестованного бизнесмена заявил, что защита Карапетяна намерена обжаловать решение суда.