Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обоснованные сомнения не помогли: суд продлил арест Карапетяна, несмотря на нестыковку в обвинении

Суд в Ереване продлил арест бизнесмена Карапетяна на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Антикоррупционный суд Еревана продлил срок ареста бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна еще на два месяца. Об этом 15 августа сообщило агентство News.am со ссылкой на адвокатов предпринимателя.

Судья Тигран Давтян, изучив материалы дела, пришел к выводу, что в одном из эпизодов обвинения присутствуют «обоснованные сомнения». Однако по остальным пунктам обвинения таких сомнений не возникло, что и стало основанием для продления меры пресечения.

Защита Карапетяна намерена обжаловать это решение в Апелляционном суде Армении. Адвокаты подтвердили, что подготовка жалобы уже ведется.

Как писал сайт KP.RU, суд в Ереване арестовал предпринимателя и российского миллиардера армянского происхождения Савела Карапетяна, которого обвиняют в призывах к свержению власти в Армении. Карапетян отправлен в СИЗО на два месяца. Адвокат арестованного бизнесмена заявил, что защита Карапетяна намерена обжаловать решение суда.

Узнать больше по теме
Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.
Читать дальше