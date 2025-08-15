Обоснованные сомнения не помогли: суд продлил арест Карапетяна, несмотря на нестыковку в обвинении

Антикоррупционный суд Еревана продлил срок ареста бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна еще на два месяца. Об этом 15 августа сообщило агентство News.am со ссылкой на адвокатов предпринимателя.
Судья Тигран Давтян, изучив материалы дела, пришел к выводу, что в одном из эпизодов обвинения присутствуют «обоснованные сомнения». Однако по остальным пунктам обвинения таких сомнений не возникло, что и стало основанием для продления меры пресечения.
Защита Карапетяна намерена обжаловать это решение в Апелляционном суде Армении. Адвокаты подтвердили, что подготовка жалобы уже ведется.
Как писал сайт KP.RU, суд в Ереване арестовал предпринимателя и российского миллиардера армянского происхождения Савела Карапетяна, которого обвиняют в призывах к свержению власти в Армении. Карапетян отправлен в СИЗО на два месяца. Адвокат арестованного бизнесмена заявил, что защита Карапетяна намерена обжаловать решение суда.