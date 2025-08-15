В Иркутской области организатору азартных игр предъявили обвинение

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летний жительницы, которая была организатором азартных игр. Также она обвиняется в участии в преступной группе. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по региону.
— С апреля 2012 года по ноябрь 2016 года группа лиц занималась незаконной организацией и проведением азартных игр. Деятельность осуществлялась в семи крупных подпольных игорных заведениях в Иркутске. Организованная группа имела управленческий аппарат, бухгалтерию, персонал и службу безопасности, — пояснили в следствии.
Обвиняемая занимала должность «ревозора». Она сверяла данные о притоке и оттоке денег, их подсчет, принимала участие в составлении отчетов о доходах и расходах.
С такой деятельности преступники заработали более 190 миллионов рублей. В 2022 году суд признал лидера и пятерых его сообщников виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 13,5 лет.
Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина долгое время притворялась психически больной. Она обращалась в психиатрические клиники, ложась в стационар. Однако проведенная в ходе следствия экспертиза не выявила у нее отклонений. Материалы дела с обвинительным заключением направили в суд.