Осужденному за взятки экс-главе российского региона не стали смягчать приговор

Хабаровский краевой суд подтвердил решение районного суда об отказе в смягчении приговора экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.
Краевой суд оставил в силе постановление Хабаровского районного суда об отказе в замене неотбытой части наказания более мягкой мерой для бывшего главы Сахалинской области.
Южно-Сахалинский городской суд 25 апреля 2022 года признал Хорошавина виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (17 эпизодов), ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (2 эпизода), назначив по ч. 4,5 ст. 69 УК РФ 15 лет лишения свободы со штрафом 500 млн рублей. Дополнительные санкции включают запрет на занятие должностей в органах власти и местного самоуправления сроком на 5 лет, отбывание наказания в колонии строгого режима и лишение государственных наград.
Экс-губернатор осужден за систематическое получение особо крупных взяток от лиц, заинтересованных в получении бюджетных средств, имущественных прав или иных решений в обмен на покровительство с его стороны.
