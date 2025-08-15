Осужденному за взятки экс-главе российского региона не стали смягчать приговор

Южно-Сахалинский городской суд 25 апреля 2022 года признал Хорошавина виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (17 эпизодов), ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (2 эпизода), назначив по ч. 4,5 ст. 69 УК РФ 15 лет лишения свободы со штрафом 500 млн рублей. Дополнительные санкции включают запрет на занятие должностей в органах власти и местного самоуправления сроком на 5 лет, отбывание наказания в колонии строгого режима и лишение государственных наград.