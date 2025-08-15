Уральца, оскорбившего мальчика за Z-шапку, внесли в перечень террористов

Напомним, инцидент произошел 21 апреля 2023 года около подъезда дома № 35 по ул. Волгоградской в Екатеринбурге. По версии следствия, Александр Неустроев в грубой и нецензурной форме обругал 11-летнего ребенка за то, что он носит шапку с «Z». В роликах, опубликованных в СМИ, видно, что Александр Неустроев оскорбил ребенка матом, а также назвал его «идиотом» и «придурком». К нему подошел прохожий, заявивший, что школьник «не виноват», что носит шапку с символом поддержки СВО, потому что «так его одели». «Ему лет 15 уже. Жарко на улице. Если бы было холодно, я бы не сказал ничего», — ответил прохожему Неустроев.