Жительница Красноярска три года получала пенсию умершей матери. И теперь наказана за это по уголовной статье за мошенничество. Как рассказали в полиции, женщине 35 лет. Ее мать долго болела, оформила на дочь доверенность. Согласно этому документу, дочь являлась опекуном и получала ежемесячную компенсационную выплату как лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным гражданином.
В 2020 году мать умерла. А ее ближайшая кровная родственница не сообщила об этом в соответствующую инстанцию. И продолжила получать деньги. Так продолжалось до апреля 2023 года. Общий ущерб государству составил около 615 тысяч рублей.
Приговор — четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Деньги придется вернуть.