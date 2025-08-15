Жительница Красноярска три года получала пенсию умершей матери. И теперь наказана за это по уголовной статье за мошенничество. Как рассказали в полиции, женщине 35 лет. Ее мать долго болела, оформила на дочь доверенность. Согласно этому документу, дочь являлась опекуном и получала ежемесячную компенсационную выплату как лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным гражданином.