Силы ПВО сбили 53 дрона ВСУ над девятью регионами РФ и Азовским морем

В ночь на пятницу, 15 августа, украинская армия осуществила атаку на территорию России, использовав около полусотни беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ проинформировало об этом в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению ведомства, российские системы ПВО отразили атаку, уничтожив в общей сложности 53 дрона над девятью российскими регионами и акваторией Азовского моря. Наибольшее количество беспилотников, а именно 13 единиц, было нейтрализовано над Курской областью.
Кроме того, средства ПВО сбили 11 дронов над Ростовской областью, 7 — над Самарской областью, 6 — над Белгородской областью, 5 — над Орловской областью, по 4 — над Брянской и Воронежской областями, а также по одному беспилотнику над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и в районе Азовского моря.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили объекты Киева по выпуску дальнобойных баллистических ракет.