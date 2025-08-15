Силы ПВО сбили 53 дрона ВСУ над девятью регионами РФ и Азовским морем

Кроме того, средства ПВО сбили 11 дронов над Ростовской областью, 7 — над Самарской областью, 6 — над Белгородской областью, 5 — над Орловской областью, по 4 — над Брянской и Воронежской областями, а также по одному беспилотнику над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и в районе Азовского моря.