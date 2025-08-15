Ричмонд
Еврокуб упал на голову: приморский работник едва выжил на Камчатке после ЧП на рыбзаводе

На Камчатке жителю Приморья на голову упал еврокуб.

Источник: Следственный комитет РФ

На Камчатке разбираются в обстоятельствах жуткого происшествия на рыбодобывающем заводе в поселке Октябрьский. 36-летний уроженец Приморского края, приехавший на заработки, едва не погиб утром 15 августа. На него рухнул еврокуб (емкость для жидкостей и сыпучих веществ).

Пострадавший с травмой головы был экстренно госпитализирован. Медики борются за его здоровье. Следственный комитет уже начал процессуальную проверку по статье 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

Причины падения еврокуба выясняются. Возможны как нарушения техники безопасности, так и роковая случайность. После доследственной проверки следователи примут решение о заведении уголовного дела.