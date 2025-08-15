Еврокуб упал на голову: приморский работник едва выжил на Камчатке после ЧП на рыбзаводе

На Камчатке разбираются в обстоятельствах жуткого происшествия на рыбодобывающем заводе в поселке Октябрьский. 36-летний уроженец Приморского края, приехавший на заработки, едва не погиб утром 15 августа. На него рухнул еврокуб (емкость для жидкостей и сыпучих веществ).