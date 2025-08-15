Ричмонд
Силы ПВО уничтожили за ночь над Россией более 50 украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь над регионами России 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь над регионами России 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом говорится в утренней сводке министерства обороны РФ.

Над Курской области было сбито 13 украинских БПЛА. В Ростовской области перехватили 11 дронов, еще семь сбили в Самарской области.

В небе над Белгородской областью ликвидировали шесть беспилотников, над Орловской — пять.

По четыре вражеских дрона силы ПВО уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей. По одному беспилотнику сбили над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА на жилой дом в Курске возросло до десяти.

