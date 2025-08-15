Силовики задержали очередных коррупционеров — они требовали деньги за трудоустройство и открытие детского сада

Первый случай зафиксирован в Кашкадарьинской области. Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Шахрисабзского района воспользовался ситуацией, когда двое граждан были приняты на работу водителями в пожарно-спасательные части Шахрисабзского и Чиракчинского отделов МЧС. Под предлогом того, что он якобы «помог» им с устройством, мужчина потребовал 6 000 долларов.
Однако получить всю сумму ему не удалось. В момент передачи части — 3 500 долларов — он был задержан с поличным в здании отдела сотрудниками Службы государственной безопасности и Департамента при Генеральной прокуратуре.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следствие продолжается.
Аналогичный случай произошёл в Ферганской области. Главный специалист отдела дошкольного и школьного образования города Маргилан потребовал от гражданина 2 000 долларов за помощь в получении разрешения на открытие детского сада в рамках государственно-частного партнёрства. По его словам, «вопрос можно было решить» через его знакомых в министерстве.
Чиновника задержали прямо в его рабочем кабинете при передаче денег. Его действия также квалифицированы по статьям 168 и 211 Уголовного кодекса. Ведётся расследование.