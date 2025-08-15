Силовики задержали очередных коррупционеров — они требовали деньги за трудоустройство и открытие детского сада

Первый случай зафиксирован в Кашкадарьинской области. Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Шахрисабзского района воспользовался ситуацией, когда двое граждан были приняты на работу водителями в пожарно-спасательные части Шахрисабзского и Чиракчинского отделов МЧС. Под предлогом того, что он якобы «помог» им с устройством, мужчина потребовал 6 000 долларов.