Стало известно, чем кормили российских журналистов, приехавших на саммит Путина и Трампа

Российские журналисты были размещены на территории спортивной арены в Анкоридже, где для них организовали все необходимые условия для работы: душевые, Wi-Fi и сопроводительные надписи на русском языке. В 5:30 по местному времени они поедут на военную базу, где непосредственно пройдут переговоры. Ночевать они будут на раскладушках, так как местах в отелях закончились из-за высокого спроса.