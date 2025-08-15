Полиция Приморья заинтересовалась «пляжным рэкетом» в Волчанце

Ранее отдыхающие в Волчанце обращали внимание правоохранительных органов на подозрительный сбор «дани» с туристов на местном пляже. Полиция провела проверку, однако пришла к выводу, что плата взимается законно — за поддержание на пляже порядка. Однако особого порядка на пляже не видать: туристы в социальных сетях пишут, что туалеты в зоне отдыха находятся в антисанитарном состоянии, мусор вывозят редко, а недавно на пляже был зарегистрирован слив в морскую акваторию нечистот.