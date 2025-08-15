Массовую атаку беспилотников отразили в Самарской области

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших увеличилось до десяти человек, включая ребенка 2010 года рождения.