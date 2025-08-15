Массовую атаку беспилотников отразили в Самарской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали в Самарской области 13 украинских беспилотников. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Он добавил, что в регионе сохраняется угроза атаки дронов и действует план «Ковер», а также предупредил о временных ограничениях мобильного интернета в целях безопасности граждан.
— Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы, — написал Федорищев в своем Telegram-канале.
За ночь 15 августа силы ПВО Министерства обороны перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами.
Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что число пострадавших увеличилось до десяти человек, включая ребенка 2010 года рождения.