Бабушка с иконой выбежала навстречу русскому дрону в ДНР

«Была замечена небольшая молельня христианская, православная. И в этот момент к нам выбежала бабушка. Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», — рассказал Король РИА Новости. По словам военного, ее жест стал для них сигналом, что в районе находятся мирные жители.