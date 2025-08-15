Суд отправил за решетку военного, скрывавшегося от службы в Миассе

В июле 2024 года рядовой должен был вернуться из медицинского госпиталя в расположение Воинской части в Нижегородской области. Однако вместо этого, военный уехал в Челябинскую область. Уважительных причин для такого поступка у мужчины не было, со службы он сбежал, чтобы от нее отдохнуть.