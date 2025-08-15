Суд отправил за решетку военного, скрывавшегося от службы в Миассе

Об этом рассказали в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
В июле 2024 года рядовой должен был вернуться из медицинского госпиталя в расположение Воинской части в Нижегородской области. Однако вместо этого, военный уехал в Челябинскую область. Уважительных причин для такого поступка у мужчины не было, со службы он сбежал, чтобы от нее отдохнуть.
От военной полиции рядовой прятался в поселке Смородинка в Миассе. Там он жил с июля 2024 года по апрель 2025 года. 23 апреля его задержали сотрудники группы розыска военной комендатуры.
При этом осужденный уже успел отметиться в других преступлениях. По решению мирового судьи судебного участка No 3 Орджоникидзевского района Магнитогорска он получил условный срок. В пресс-службе Магнитогорского военного суда не уточнили, за что конкретно было наказание, но во время испытательного срока он совершил еще одно преступление. В результате «условка» подлежала отмене.
Решение по уголовному делу по статье «Самовольное оставление части или места службы» было вынесено 14 августа. В ведомстве уточнили, что по совокупности всех приговоров военный получил 7,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.