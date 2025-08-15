Глава краевого Россельхознадзора арестован по делу о хищении 14 млн рублей

Суд Красноярска санкционировал арест Валентина Филимохина, руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Чиновник подозревается в организации масштабной схемы хищения бюджетных средств, сообщает региональная прокуратура.
Следствие установило, что с 2019 по 2024 год Филимохин совместно с главным бухгалтером подведомственного учреждения организовали фиктивное трудоустройство знакомого лица. За этот период на его счет было перечислено свыше 14 миллионов рублей якобы в качестве заработной платы, после чего деньги похищались.
При рассмотрении ходатайства об аресте прокуроры указали, что обвиняемый мог:
Влиять на подчинённых, проходящих по делу свидетелями;
Попытаться скрыться от следствия.
Суд согласился с этими доводами и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 1,5 месяца.
Это уже не первый случай коррупционных скандалов в краевых контролирующих органах. Ранее в 2023 году по аналогичным статьям был осуждён руководитель одного из территориальных управлений Роспотребнадзора.