Глава краевого Россельхознадзора арестован по делу о хищении 14 млн рублей

Следствие установило, что с 2019 по 2024 год Филимохин совместно с главным бухгалтером подведомственного учреждения организовали фиктивное трудоустройство знакомого лица. За этот период на его счет было перечислено свыше 14 миллионов рублей якобы в качестве заработной платы, после чего деньги похищались.