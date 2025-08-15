Ричмонд
В Иркутской области специалисты тушат три лесных пожара

Леса горят в Бодайбинском, Катангском и Киренском районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области специалисты тушат три лесных пожара. В Бодайбинском районе продолжается тушение пожара, который бушует в лесу еще с предыдущих суток. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, огонь действует и в Катангском и Киренском районах.

— Пожар в Киренском районе потушили утром 15 августа. 28 сотрудников лесопожарных формирований продолжают тушить лес в трех районах, — уточнили в пресс-службе правительства.

По предварительным данным причиной всех пожаров стали грозы. Накануне в тушении очагов участвовал 41 специалист МЧС. Для авиамониторинга задействовали пять летательных аппаратов: Ан-2 и три легкомоторных самолета. На протяжении 34 часов 15 минут они контролировали обстановку с воздуха.