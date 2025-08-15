В Иркутской области специалисты тушат три лесных пожара. В Бодайбинском районе продолжается тушение пожара, который бушует в лесу еще с предыдущих суток. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, огонь действует и в Катангском и Киренском районах.