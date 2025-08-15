В Таврическом районе Омской области затопило семь домов и 24 участка

Из-за сильных дождей в райцентре Таврического района Омской области подтопило семь частных домов и 24 приусадебных участка, сообщает МЧС России по Омской области. В рабочем посёлке организован пункт временного размещения, при этом ухудшения обстановки не прогнозируется.
Ведомство также уточнило, что администрация района приняла меры для устранения последствий подтопления, включая прокопку траншей, откачку воды и очистку ливневых стоков водоотводных каналов. Для ликвидации последствий задействованы два экскаватора, семь АС бочек и три мотопомпы. В МЧС подчеркнули, что сил и средств для проведения работ достаточно.