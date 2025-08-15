В Свердловской области женщина погибла под колесами собственного автомобиля

В поселке Шаля Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием 30-летней местной жительницы.
По предварительным данным ГИБДД, женщина оставила свой автомобиль «Нива» на уклоне без включенного стояночного тормоза. Когда она попыталась сесть в машину, та начала самопроизвольное движение, сбила владелицу и съехала в кювет.
Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти женщину не удалось. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
