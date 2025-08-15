В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту убийства судьи

В Камышине Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства судьи. Как сообщили в региональном управлении СК России, тело мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями было обнаружено 14 августа у здания городского суда. Подозреваемый, местный житель, сам сдался полиции.