В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту убийства судьи

СК возбудил уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью.
В Камышине Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства судьи. Как сообщили в региональном управлении СК России, тело мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями было обнаружено 14 августа у здания городского суда. Подозреваемый, местный житель, сам сдался полиции.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», — сообщили в СУ СКР по Волгоградской области. В ведомстве уточнили, что, предварительно, убийство не связано с профессиональной деятельностью погибшего.
По данным источника в силовых структурах, погибшим является судья Камышинского городского суда Василий Ветлугин. Telegram-канал Baza уточняет, что подозреваемый — военнослужащий, находившийся в отпуске. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В частности, они проверяют версию с ревностью, передает «Национальная служба новостей».