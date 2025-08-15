Скрывающийся в Дубае организатор убийства начальника РХБЗ Кириллова объявлен в международный розыск

Напомним, что теракт произошел 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. У многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемого оперативно задержали и он признался, что за исполнение теракта кураторы обещали заплатить 100 тысяч долларов и помочь с переездом в Европу.