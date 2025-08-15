Скрывающийся в Дубае организатор убийства начальника РХБЗ Кириллова объявлен в международный розыск

Организатор убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявлен в международный розыск. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным следствия, на момент преступления заказчик находился в Дубае. Его личность установлена, но имя не разглашается. Расследование показало, что организатор обратился к ранее судимому Батухану Точиеву* с просьбой помочь найти жильё для Ахмаджона Курбонова*, который впоследствии стал одним из обвиняемых по делу.
Точиев*, не знакомый ранее с Курбоновым*, подобрал жильё через интернет. Получив деньги от куратора, он поручил своему двоюродному брату передать Курбонову* ключи. Знакомство Точиева* с организатором убийства произошло в 2022 году в колонии общего режима, где первый отбывал срок за грабёж. После освобождения они поддерживали связь.
Напомним, что теракт произошел 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. У многоэтажного дома произошел взрыв, в результате которого погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемого оперативно задержали и он признался, что за исполнение теракта кураторы обещали заплатить 100 тысяч долларов и помочь с переездом в Европу.
* — внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ.