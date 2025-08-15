Экс-губернатору Сахалинской области не стали смягчать приговор

Кроме того, Хорошавину запретили в течение пяти лет занимать должности, связанные представительством власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в органах государственной власти и местного самоуправления. Помимо этого, Хорошавина лишили государственных наград. Экс-глава региона был осужден за систематическое получение взяток в особо крупном размере от лиц, заинтересованных в выделении денежных средств или имущества из бюджета Сахалинской области, а также в принятии выгодных для них решений и оказании покровительства.