Экс-губернатору Сахалинской области не стали смягчать приговор

Хорошавина осудили за систематическое получение взяток в особо крупном размере.
Хабаровский краевой суд оставил в силе решение районного суда о смягчении наказания бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края. В сообщении уточняется, что постановление Хабаровского районного суда, отказавшего в замене неотбытой части наказания на более мягкий вид, остается без изменений.
Согласно приговору, вынесенному Южно-Сахалинским городским судом 25 апреля 2022 года, Хорошавин был признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (17 эпизодов), по части 1 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ (2 эпизода), а также по частям 4 и 5 статьи 69 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 500 миллионов рублей.
Кроме того, Хорошавину запретили в течение пяти лет занимать должности, связанные представительством власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в органах государственной власти и местного самоуправления. Помимо этого, Хорошавина лишили государственных наград. Экс-глава региона был осужден за систематическое получение взяток в особо крупном размере от лиц, заинтересованных в выделении денежных средств или имущества из бюджета Сахалинской области, а также в принятии выгодных для них решений и оказании покровительства.