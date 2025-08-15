Ричмонд
В Уфе операторам станков предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

В Уфе выявили самые доходные вакансии августа.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики сервиса «Суперджоб» составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений на рынке труда уфимских предприятий. В перечне оказались позиции с ежемесячным окладом от 70 до 180 тысяч рублей.

Лидером списка стала вакансия оператора станков с ЧПУ на предприятии «ОДК-УМПО» с зарплатой от 109 тысяч рублей. Компания предлагает соискателям дополнительные льготы, включая компенсацию аренды жилья и бесплатное питание.

В клининговой сфере руководитель финансового отдела может рассчитывать на доход до 180 тысяч рублей. Менеджеры по работе с клиентами в сфере услуг получают предложения от 100 тысяч рублей ежемесячно.

Строительная отрасль предлагает монтажникам систем вентиляции заработок до 110 тысяч рублей при гибком графике. В «РЖД» электромеханикам готовы платить до 100 тысяч рублей с полным соцпакетом, включающим медицинскую страховку и путевки в санатории.

