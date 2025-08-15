Ричмонд
Огромная балка рухнула на рабочих в Карагандинской области

На станции Саяк в Карагандинской области во время строительства автомобильного путепровода многотонная балка упала на рабочих. В пресс-службе АО «НК “Қазақстан темір жолы” сообщили, что ЧП произошло 12 августа.

Источник: egovpress

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. На кадрах видно, как двое человек лежат на земле после падения конструкции.

18+
Материал для лиц старше 18 лет

В пресс-службе нацкомпании рассказали, что строительство на этом участке ведет подрядная организация ТОО «ТЖЖ», а пострадавшие не являются сотрудниками КТЖ.

«В ходе проведения строительно-монтажных работ произошел излом балки с ее последующим падением на железнодорожный путь. Работники, задействованные на строительстве автопутепровода, не являются работниками КТЖ», — уточнили в компании.

О состоянии пострадавших официальной информации пока нет. В ТОО «ТЖЖ» воздержались от комментариев по поводу инцидента, попросив направить официальный запрос.