Огромная балка рухнула на рабочих в Карагандинской области

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. На кадрах видно, как двое человек лежат на земле после падения конструкции.
В пресс-службе нацкомпании рассказали, что строительство на этом участке ведет подрядная организация ТОО «ТЖЖ», а пострадавшие не являются сотрудниками КТЖ.
«В ходе проведения строительно-монтажных работ произошел излом балки с ее последующим падением на железнодорожный путь. Работники, задействованные на строительстве автопутепровода, не являются работниками КТЖ», — уточнили в компании.
О состоянии пострадавших официальной информации пока нет. В ТОО «ТЖЖ» воздержались от комментариев по поводу инцидента, попросив направить официальный запрос.