Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Двое человек получили ранения после атаки беспилотников на центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА Новости

«Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что у одного мужчины проникающее ранение живота, его состояние оценивается как тяжёлое, у второго мужчины осколочные ранения ног, бригада скорой помощи доставляет их в областную клиническую больницу.

Также в городе от атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трёх домов, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля, отметил губернатор.

Гладков также сообщил о повреждениях двух административных зданий.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах», — заключил он.

