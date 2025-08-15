Два жителя Белгорода получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по центру города

«Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города», — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что у одного мужчины проникающее ранение живота, его состояние оценивается как тяжёлое, у второго мужчины осколочные ранения ног, бригада скорой помощи доставляет их в областную клиническую больницу.
Также в городе от атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трёх домов, в двух частных домах повреждены фасады и окна, а также осколками посечены два легковых автомобиля, отметил губернатор.
Гладков также сообщил о повреждениях двух административных зданий.
«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы продолжают работать на местах», — заключил он.