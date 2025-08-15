Ревность или случайный конфликт? Убийца судьи Ветлугина мог спланировать расправу заранее

Василий Ветлугин родился в Карелии. Трудовую деятельность начинал в 2007 году следователем отдела по расследованию преступлений в городе Петров Вал — фактически являлся сотрудником УВД Камышина. В Камышинский городской суд Волгоградской области Ветлугин поступил в 2011 году, до 2013 года работал помощником судьи. В июне 2013-го был назначен на должность мирового судьи судебного участка № 14, в 2016-м его полномочия были продлены еще на пять лет. Судьей Камышинского городского суда Василий Ветлугин стал в 2019 году и, как ранее сообщало ИА «Высота 102», занимался рассмотрением гражданских дел.