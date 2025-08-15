Ричмонд
Подросток из Мурино случайно прострелил себе руку

Мальчик купил пневматику в интернете.

Источник: Комсомольская правда

14 августа вечером 14-летний житель Мурино самостоятельно обратился в местную поликлинику с огнестрельным ранением левой кисти и запястья. Как выяснилось, подросток через родительский аккаунт заказал в маркетплейсе пневматический пистолет за 6 тысяч рублей.

— По предварительной информации, инцидент произошел на пустыре в парке Лаврики, где школьник устроил импровизированный тир, стреляя по банкам. Во время стрельбы оружие заклинило, что привело к случайному выстрелу в собственную руку, — рассказало АН «Оперативное прикрытие».

Сейчас подросток госпитализирован в Педиатрический университет, а сотрудники правоохранительных органов Всеволожского района выясняют все обстоятельства произошедшего.

