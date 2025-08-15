Два иностранца попались при попытке вывезти из России 11 слитков золота на 61 млн рублей

Следствие выяснило, что злоумышленники воспользовались скрытым тайником, расположенным в неустановленном месте на территории региона. Из этого схрона были извлечены 11 слитков золота, которые преступники намеревались тайно вывезти за пределы страны.
Для сокрытия драгоценного груза находчивые контрабандисты оборудовали тайную нишу в прицепе грузового автомобиля. Однако в момент подготовки к транспортировке их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Общая рыночная цена изъятого золота превышает 61 миллион рублей. На данный момент подозреваемые заключены под стражу, а следственные органы продолжают работу по выявлению других возможных участников преступной схемы.
Ранее российские таможенники нашли 3 килограмма марихуаны среди одежды и обуви в посылке из Соединённых Штатов. Посылку готовился принять довольный житель Пятигорска, однако конопляный груз так и не дошёл до него. Против него было возбуждено уголовное дело.