Два иностранца попались при попытке вывезти из России 11 слитков золота на 61 млн рублей

Для сокрытия драгоценного груза находчивые контрабандисты оборудовали тайную нишу в прицепе грузового автомобиля. Однако в момент подготовки к транспортировке их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Общая рыночная цена изъятого золота превышает 61 миллион рублей. На данный момент подозреваемые заключены под стражу, а следственные органы продолжают работу по выявлению других возможных участников преступной схемы.