Под Гомелем водитель квадроцикла погиб, врезавшись в жилой дом

Водитель квадроцикла врезался в жилой дом и погиб в Гомельской районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Гомелем водитель квадроцикла погиб, врезавшись в жилой дом. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

По предварительным данным, 14 августа, в четверг, около 17.00 44-летний водитель, находясь за рулем квадроцикла, ехал по улице Луговой в деревне Красное Селище. Неподалеку от дома № 13 от не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, а затем врезался в жилой дом. Мужчина погиб. В ведомстве обратили внимание, что у водителя не было прав. Кроме того, он не использовал шлем.

Водитель квадроцикла врезался в жилой дом и погиб в Гомельской районе. Фото: телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.

