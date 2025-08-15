Под Гомелем водитель квадроцикла погиб, врезавшись в жилой дом. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
По предварительным данным, 14 августа, в четверг, около 17.00 44-летний водитель, находясь за рулем квадроцикла, ехал по улице Луговой в деревне Красное Селище. Неподалеку от дома № 13 от не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, а затем врезался в жилой дом. Мужчина погиб. В ведомстве обратили внимание, что у водителя не было прав. Кроме того, он не использовал шлем.
Водитель квадроцикла врезался в жилой дом и погиб в Гомельской районе. Фото: телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.
Тем временем милиция прокомментировала видео драки в Минске: «Возле столичного магазина дрались иностранные студенты, а не пакистанцы».
Ранее мы писали, что белорус собственноручно продлил себе права на пять лет — что было дальше: «До последнего верил, что никто не заметит».
Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.