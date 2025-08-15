Под Гомелем водитель квадроцикла погиб, врезавшись в жилой дом

По предварительным данным, 14 августа, в четверг, около 17.00 44-летний водитель, находясь за рулем квадроцикла, ехал по улице Луговой в деревне Красное Селище. Неподалеку от дома № 13 от не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, а затем врезался в жилой дом. Мужчина погиб. В ведомстве обратили внимание, что у водителя не было прав. Кроме того, он не использовал шлем.