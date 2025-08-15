Лавров удивил журналистов своей собранностью перед переговорами Путина и Трампа

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном. Он подчеркнул, что российская делегация не намерена делать выводы до начала встречи и будет четко излагать свою позицию. Лавров отметил, что подготовительная работа к переговорам уже ведется, и визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа были «очень полезными». Он выразил надежду на продолжение конструктивного разговора.