Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров удивил журналистов своей собранностью перед переговорами Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проявил удивительную собранность перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. На вопрос журналистов о своем волнении он заявил, что не чувствует его.

Лавров оригинально ответил на вопрос журналистов о своем волнении перед саммитом Путина и Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проявил удивительную собранность перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. На вопрос журналистов о своем волнении он заявил, что не чувствует его.

«А что это такое?», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов, ощущает ли он мандраж. Его слова приводит РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлава МИД отправится на Аляску вместе с Путиным: что известно о Сергее Лаврове, вошедшем в состав делегации РФ.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном. Он подчеркнул, что российская делегация не намерена делать выводы до начала встречи и будет четко излагать свою позицию. Лавров отметил, что подготовительная работа к переговорам уже ведется, и визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа были «очень полезными». Он выразил надежду на продолжение конструктивного разговора.

Встреча Путина и Трампа состоится в 22:00 по мск. Она начнется с беседы лидеров в формате «тет-а-тет», затем к ним присоединятся члены делегаций. В российскую делегацию, помимо Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса, передает «Царьград».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше