Судебные приставы помогли омичу взыскать ущерб после затопления офиса

Судебные приставы Омска взыскали 521 тысячу рублей в пользу индивидуального предпринимателя, коммерческое помещение которого было затоплено по вине управляющей компании.
Инцидент произошел в Центральном административном округе Омска. Владелица нежилого помещения площадью 87,2 квадратных метра, расположенного на улице Орджоникидзе, обратилась в суд с иском к ООО «Управляющая компания “Экологический дом”. По ее словам, ранее жители дома сообщали о протечках с верхних этажей, которые привели к затоплению офисных помещений. Согласно акту обследования, причиной затопления стала коррозия оцинкованной трубы общедомовой системы горячего водоснабжения.
В результате происшествия эксплуатация помещения стала невозможной, и владелица лишилась дохода от сдачи коммерческой недвижимости в аренду.
Суд удовлетворил требования гражданки и обязал управляющую компанию выплатить компенсацию за материальный ущерб, упущенную выгоду и судебные расходы на общую сумму 521 тысяча рублей.
Исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 1 г. Омска. Для исполнения решения суда судебный пристав провел проверку имущественного положения УК и наложил арест на денежные средства и расчётные счета организации.
Под давлением принудительных мер руководство управляющей компании полностью погасило задолженность, предоставив подтверждающие документы. В итоге ущерб был возмещен в полном объеме, а решение суда исполнено.
