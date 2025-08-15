Судебные приставы помогли омичу взыскать ущерб после затопления офиса

Инцидент произошел в Центральном административном округе Омска. Владелица нежилого помещения площадью 87,2 квадратных метра, расположенного на улице Орджоникидзе, обратилась в суд с иском к ООО «Управляющая компания “Экологический дом”. По ее словам, ранее жители дома сообщали о протечках с верхних этажей, которые привели к затоплению офисных помещений. Согласно акту обследования, причиной затопления стала коррозия оцинкованной трубы общедомовой системы горячего водоснабжения.