ВСУ вновь атаковали Белгород: двое мужчин получили тяжелые ранения

ВСУ вновь предприняли целенаправленную атаку беспилотниками на Белгород. На этот раз в результате атаки двое мирных жителей получили серьезные ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Двое мужчин получили ранения в результате удара беспилотника по центру города. У одного мужчины проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжёлое. У второго мужчины осколочные ранения ног», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Гладков отметил, что бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавших в областную клиническую больницу. Горожанам будет оказана вся необходимая медпомощь.
Также губернатор заявил, что в Белгороде от атак дронов были выбиты окна в нескольких квартирах. Также остекление пострадало в двух частных домах, там же повреждены фасады. Кроме того, аналогичные повреждения получило одно из административных зданий областного центра.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате атаки ВСУ по жилому дому в Курске возросло до десяти.
