46 человек погибли и более 200 пропали из-за внезапных ливней в Кашмире

По меньшей мере 46 человек погибли и более 200 пропали без вести из-за внезапных проливных дождей в индийском Кашмире. Это вторая подобная катастрофа в Гималаях за неделю. Об этом пишет Reuters.
Как сообщается, инцидент произошел в Часоти, округ Киштвар, на популярном паломническом маршруте. Там смыло общественную кухню и пост охраны. Паломников, собравшихся на обед, просто затопило.
Окружной комиссар округа Киштвар Рамеш Кумар, сообщил, что на место происшествия прибыли представители местной полиции и службы реагирования на стихийные бедствия. Сейчас ведутся поисково-спасательные операции.
«Были задействованы подразделения армии и военно-воздушных сил. Поисково-спасательные операции продолжаются», — сказал он.
Метеорологический департамент Индии предупредил о сильных ливнях в Кашмире и призвал жителей избегать незакрепленных конструкций и старых деревьев.
Накануне деревня Бхатория ушла под воду из-за наводнения на севере Индии. Власти штата Бихар эвакуировали 8000 жителей из низменных районов.