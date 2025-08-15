Дроны ВСУ ранили двух жителей Белгородской области

«В результате удара беспилотника по центру города ранены два мужчины», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, у одно из них — проникающее ранение живота, его состояние тяжелое. У второго — осколочные ранения ног. Он отметил, что бригада скорой помощи сейчас доставляет их в областную клиническую больницу. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.