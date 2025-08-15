Дроны ВСУ ранили двух жителей Белгородской области

Один из пострадавших от удара ВСУ находится в тяжелом состоянии.
Два мирных жителя получили ранения при ударе беспилотника ВСУ по центру Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«В результате удара беспилотника по центру города ранены два мужчины», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, у одно из них — проникающее ранение живота, его состояние тяжелое. У второго — осколочные ранения ног. Он отметил, что бригада скорой помощи сейчас доставляет их в областную клиническую больницу. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
Гладков также подчеркнул, что от атаки пострадали остекление административного здания, выбиты окна в квартирах трех многоквартирных домов, повреждены фасады и окна двух частных домов, осколками посечены два автомобиля. Оперативные службы продолжают работать на месте, уточняется объем ущерба.
Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников со стороны ВСУ. В июле в результате ударов пострадали жители сел Щетиновка и Тогобиевка, а также города Белгород — тогда ранения получили мужчина и женщина. В том числе, были повреждены жилые дома и автомобили.