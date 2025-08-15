Россия и Иран снижают риски после сделки Трампа на Кавказе

«Стратегическая задумка США — контролировать ключевые транспортные точки Евразии, в том числе китайский “Один пояс, один путь”. Если проект “Маршрута Трампа” будет реализован, американская частная компания приведет за собой частную военную компанию, которая будет охранять коридор. А это — американское военное присутствие на территории страны ЕАЭС и у границ Ирана. Это приведет к усилению напряженности в регионе, и будет уже не до коридоров.