В Башкирии пенсионер погиб при пожаре

Ночью в бревенчатом доме на улице Каширина в Баймаке вспыхнул пожар. Спасателям удалось вынести из горящего здания 68-летнего мужчину, находившегося без сознания. Хотя медики боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего не удалось.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС, который выясняет причины возгорания. По предварительным данным, трагедия случилась из-за неисправности электропроводки или неосторожного обращения с огнём.
По информации МЧС республики, с января в Башкирии произошло уже более пяти тысяч пожаров, унесших жизни 137 человек.
