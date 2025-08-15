В Башкирии пенсионер погиб при пожаре

Ночью в бревенчатом доме на улице Каширина в Баймаке вспыхнул пожар. Спасателям удалось вынести из горящего здания 68-летнего мужчину, находившегося без сознания. Хотя медики боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего не удалось.