Чем известен судья Василий Ветлугин, которого жестоко убили под Волгоградом

В начале своей карьеры его обвиняли в нарушении судебной этики, это следует из материалов Высшей квалификационной коллегии судей, которые передает «Российская газета». Это произошло в 2016 году, когда Ветлугин готовился к вступлению в должность мирового судьи. Тогда его бывшая супруга работала в отделе ГИБДД, а он рассматривал административные дела с участием сотрудников. Вследствие этого ему изначально отказывали в назначении на новый срок полномочий, однако Высшая квалификационная коллегия судей РФ встала на сторону Ветлугина.