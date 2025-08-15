Ричмонд
Новосибирец лишился нового автомобиля из-за долга по кредиту

Он задолжал банку более миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирской области лишился автомобиля из-за долга по кредиту. Венгеровский районный суд удовлетворил иск кредитной организации к местному жителю о взыскании задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что летом 2024 года мужчине был одобрен кредит под залог автомобиля. Он сделал несколько платежей, а затем перестал выполнять обязательства. Суд досрочно взыскал с ответчика остаток долга в размере 1 225 924 рубля и обратил взыскание на автомобиль «Лада Гранта», находившийся в залоге, путем продажи с публичных торгов.

Решение суда пока не вступило в законную силу.