Новосибирец лишился нового автомобиля из-за долга по кредиту

Суд установил, что летом 2024 года мужчине был одобрен кредит под залог автомобиля. Он сделал несколько платежей, а затем перестал выполнять обязательства. Суд досрочно взыскал с ответчика остаток долга в размере 1 225 924 рубля и обратил взыскание на автомобиль «Лада Гранта», находившийся в залоге, путем продажи с публичных торгов.