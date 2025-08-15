Ричмонд
Арестованного в Таиланде российского блогера выслали на родину на 2 дня раньше

Российского блогера Тимура Збарского уже депортировали на родину из Таиланда за съёмку в зоне боёв на границе с Камбоджей. Его должны были выслать 15 августа, но в итоге вернули домой 13 августа, сообщили в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда.

Источник: Life.ru

«Гражданин России Тимур Збарский был депортирован 13 августа. У него был билет на 15 августа, приобретённый родственниками, но дата была изменена по согласованию с нашим Центром. Так что он уже в России», — сообщил собеседник РИА «Новости».

Напомним, российский блогер угодил в тюрьму в Паттайе из-за видео боёв и похорон тайского солдата. 49-летний уроженец Тверской области Тимур Збарский выкладывал в Сети кадры работы миномётов на границе с Камбоджей. Изначально говорилось, что его отправят на родину сегодня.