Опасная халява: более тысячи человек отравились после бесплатных обедов от властей

Сотни людей в Индонезии получили пищевые отравления после того, как поели бесплатные обеды в рамках президентской программы. С момента запуска этой программы в январе благотворительная политика президента Прабово Субианто была омрачена массовыми случаями пищевого отравления, от которых пострадали более 1000 человек.
По данным официальных лиц, более 360 человек заболели в индонезийском городе Сраген на Центральной Яве после употребления школьных обедов, что стало крупнейшим на сегодняшний день случаем пищевого отравления в рамках программы бесплатного питания президента Прабово Субианто.
С момента своего запуска в январе программа бесплатного школьного питания была омрачена массовыми случаями пищевого отравления по всему архипелагу, от которого пострадали более 1000 человек, пишет The Guardian.
Глава правительства Срагена Сигит Памункас сообщил, что заболели 365 человек, а образцы продуктов были отправлены в лабораторию для тестирования. Правительство заявило, что оплатит любое медицинское лечение, если потребуется.
Один ученик местной средней школы рассказал, что ночью его разбудила острая боль в животе. У него были головная боль и диарея, которые, как он понял, были вызваны пищевым отравлением, после того как он увидел сообщения одноклассников в социальных сетях с жалобами на то же самое.
Вероятно, отмечает The Guardian, в зараженный обед входили рис с куркумой, омлет, жареный темпе (ферментированный продукт питания, приготовляемый из соевых бобов, популярный в Индонезии), салат из огурцов и листьев салата-латука, нарезанное яблоко и пакет молока. Обеды были приготовлены на центральной кухне и разосланные по нескольким школам.
«Мы попросили временно прекратить раздачу продуктов с этой кухни, пока не будут получены результаты лабораторных исследований», — говорит Сигит.
Государственное национальное агентство по питанию, которое курирует эту программу, повысило стандарты работы кухни и доставки еды после предыдущих случаев пищевого отравления, сообщил его руководитель Дадан Хиндаяна.
Многомиллиардная программа была центральным элементом предвыборной кампании Прабово, и бывший генерал заявил, что она улучшит качество жизни участников и ускорит экономический рост.
К настоящему времени программа бесплатного питания была быстро расширена и охватила более 15 миллионов получателей. Власти планируют охватить 83 миллиона человек к концу года, заложив в бюджет на этот год общие расходы в размере 171 триллиона рупий (10,62 миллиарда долларов).
В январе по всей стране открылось по меньшей мере 190 кухонь для приготовления блюд, принадлежащих сторонним службам общественного питания, в том числе некоторые из них находятся в ведении военных баз.
По сообщениям СМИ, в мае в одном из городов Западной Явы произошло пищевое отравление, в результате которого заболели более 200 студентов, а лаборатория обнаружила, что еда была заражена бактериями сальмонеллы и кишечной палочки.