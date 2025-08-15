Директор компании во Владивостоке попался на контрабанде и миллионных махинациях

Во Владивостоке завершено расследование громкого уголовного дела против 39-летнего коммерческого директора компании по добыче биоресурсов. Мужчину обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от таможенных платежей на сумму свыше 9,5 миллиона рублей.
По данным Приморской транспортной прокуратуры, с 2021 по 2024 год предприниматель организовал масштабный экспорт краба в Азию, но в декларациях намеренно занижал стоимость деликатеса. Это позволило ему годами скрывать реальные доходы и недоплачивать в бюджет.
Обвиняемый полностью признал свою роль в махинациях. Теперь дело передано в Артемовский горсуд, где решат его дальнейшую судьбу.