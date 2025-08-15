Директор компании во Владивостоке попался на контрабанде и миллионных махинациях

По данным Приморской транспортной прокуратуры, с 2021 по 2024 год предприниматель организовал масштабный экспорт краба в Азию, но в декларациях намеренно занижал стоимость деликатеса. Это позволило ему годами скрывать реальные доходы и недоплачивать в бюджет.