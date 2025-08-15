Бабушка с иконой выбежала к российскому дрону в Покровске и показала укрытие мирных жителей

Разведчик группировки «Центр» ВС РФ с позывным Король рассказал РИА «Новости», что увидев бабушку с иконой, команда, управлявшая дроном, сразу поняла, что в этой зоне находится укрытие мирных граждан и поэтому здесь нельзя проводить дальнейшие операции, чтобы им не навредить.
«К нам выбежала бабушка. Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», — вспомнил военнослужащий.
Ранее стало известно, что российские войска добились прорыва в районе Красноармейска (Покровска). Бойцам ВС РФ удалось прорвать линию обороны противника и взять под контроль стратегически важный участок автотрассы на территории ДНР, обеспечивающий прямой доступ к городу.