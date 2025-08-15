Ричмонд
Бабушка с иконой выбежала к российскому дрону в Покровске и показала укрытие мирных жителей

Необычный инцидент произошёл в Красноармейске (Покровске), где идут интенсивные боевые действия. Пожилая женщина с иконой в руках выбежала прямо к летящему российскому БПЛА, чтобы предупредить операторов о наличии гражданского населения на территории населённого пункта.

Источник: Life.ru

Разведчик группировки «Центр» ВС РФ с позывным Король рассказал РИА «Новости», что увидев бабушку с иконой, команда, управлявшая дроном, сразу поняла, что в этой зоне находится укрытие мирных граждан и поэтому здесь нельзя проводить дальнейшие операции, чтобы им не навредить.

«К нам выбежала бабушка. Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», — вспомнил военнослужащий.

Ранее стало известно, что российские войска добились прорыва в районе Красноармейска (Покровска). Бойцам ВС РФ удалось прорвать линию обороны противника и взять под контроль стратегически важный участок автотрассы на территории ДНР, обеспечивающий прямой доступ к городу.

