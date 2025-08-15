В Красноярском крае соцработница украла у подопечного 47 тысяч рублей

В Красноярском крае соцработница украла у своего подопечного 47 тысяч рублей. Подробности рассказали в прокуратуре. Всё произошло в Новобирилюссах. 40-летняя местная жительница с 2019 года ухаживала за 70-летним пенсионером.
В ее распоряжении находилась сим-карта и банковская карта потерпевшего. Он сам передал ей, чтобы она ходила в магазин, покупала ему продукты и лекарства. Нареканий в целом не было. Но однажды дедушку госпитализировали. Женщина получила сообщение о том, что ему на карту зачислена пенсия. Она две недели переводила небольшие суммы родственникам. Те обналичивали и отдавали деньги ей.
Подсудимая вину признала полностью. И даже возместила часть ущерба — 20 тысяч рублей. Остальные также придется вернуть. Приговор — щадящий: штраф в размере 50 тысяч рублей.