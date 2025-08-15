В Красноярском крае соцработница украла у подопечного 47 тысяч рублей

В ее распоряжении находилась сим-карта и банковская карта потерпевшего. Он сам передал ей, чтобы она ходила в магазин, покупала ему продукты и лекарства. Нареканий в целом не было. Но однажды дедушку госпитализировали. Женщина получила сообщение о том, что ему на карту зачислена пенсия. Она две недели переводила небольшие суммы родственникам. Те обналичивали и отдавали деньги ей.