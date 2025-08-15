Стали известны подробности о состоянии упавших с ТЭЦ-2 во Владивостоке

Один из сотрудников подрядной организации, пострадавший при падении с высоты на территории ТЭЦ-2, находится в состоянии средней тяжести. Второй, получивший более серьезные травмы, доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сообщили «ТАСС» в пресс-службе регионального Минздрава.