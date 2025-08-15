Стали известны подробности о состоянии упавших с ТЭЦ-2 во Владивостоке

Один из сотрудников подрядной организации, пострадавший при падении с высоты на территории ТЭЦ-2, находится в состоянии средней тяжести. Второй, получивший более серьезные травмы, доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сообщили «ТАСС» в пресс-службе регионального Минздрава.
Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь обоим пострадавшим. В настоящее время один из них остается в реанимационном отделении Владивостокской клинической больницы № 2. Второй, чье состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, проходит лечение в нейрохирургии, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что за здоровьем пострадавших круглосуточно следят реаниматологи и нейрохирурги. Региональные власти держат ситуацию под особым контролем и обещают предоставить дополнительные сведения по мере их поступления.
Ранее прокуратура Приморского края сообщила, что несколько работников подрядной организации получили травмы в результате падения при выполнении высотных работ. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при строительных или иных работах (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
