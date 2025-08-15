Суд оставил без изменения приговор экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Хабаровский краевой суд оставил без изменения решение об отказе в замене неотбытой части наказания бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Об этом сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Ранее районный суд отказал в ходатайстве о замене оставшегося срока принудительными работами. Защита обжаловала это решение, но апелляционная инстанция не нашла оснований для его отмены. Доводы адвокатов о наличии положительной динамики были признаны несостоятельными.
Напомним, что 25 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд осудил Хорошавина по 17 эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и двум эпизодам покушения на получение взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.
Дополнительными мерами наказания стали лишение права занимать государственные и муниципальные должности в течение 5 лет, а также лишение государственных наград.