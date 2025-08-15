Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оставил без изменения приговор экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину отказали в смягчении приговора.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский краевой суд оставил без изменения решение об отказе в замене неотбытой части наказания бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Об этом сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

Ранее районный суд отказал в ходатайстве о замене оставшегося срока принудительными работами. Защита обжаловала это решение, но апелляционная инстанция не нашла оснований для его отмены. Доводы адвокатов о наличии положительной динамики были признаны несостоятельными.

Напомним, что 25 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд осудил Хорошавина по 17 эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и двум эпизодам покушения на получение взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

Дополнительными мерами наказания стали лишение права занимать государственные и муниципальные должности в течение 5 лет, а также лишение государственных наград.