Суд оставил без изменения приговор экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Напомним, что 25 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд осудил Хорошавина по 17 эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и двум эпизодам покушения на получение взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.