В Башкирии 20-летний водитель без прав погиб в лобовой аварии

В больнице умер 20-летний житель Башкирии, устроивший ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром на 29-м километре трассы Чишмы — Киргиз-Мияки произошло смертельное ДТП. Подробности трагедии сообщили в республиканско Госавтоинспекции.

По информации ГАИ по Башкирии, 20-летний водитель, ранее лишенный прав, управлял «ВАЗ-2107» и выехал на встречную полосу. Сначала автомобиль задел «Ладу Калину», а затем лоб в лоб столкнулся с «Газелью». В результате аварии молодой человек за рулем «Жигулей» погиб на месте от полученных травм. Других участников ДТП доставили в медицинское учреждение для осмотра.

По факту аварии начато разбирательство.

