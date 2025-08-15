В Башкирии 20-летний водитель без прав погиб в лобовой аварии

По информации ГАИ по Башкирии, 20-летний водитель, ранее лишенный прав, управлял «ВАЗ-2107» и выехал на встречную полосу. Сначала автомобиль задел «Ладу Калину», а затем лоб в лоб столкнулся с «Газелью». В результате аварии молодой человек за рулем «Жигулей» погиб на месте от полученных травм. Других участников ДТП доставили в медицинское учреждение для осмотра.