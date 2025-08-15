Трагедия на производстве: в Бобруйске погиб рабочий при демонтаже трубы

По предварительной информации, мужчина выполнял резку трубы с помощью газосварочного оборудования. В какой-то момент один из элементов конструкции ударил его по голове. Потеряв равновесие, рабочий упал с вышки-туры на бетонный пол. Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался от полученных травм.