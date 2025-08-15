В российском регионе разгромлена азербайджанская ОПГ и задержаны чиновники

В Свердловской области завершена масштабная операция против этнической преступной группировки. Ее участники азербайджанского происхождения, их подозревают в убийствах и покушениях на убийства в начале 2000-х. Расследование началось после задержания экс-силовика и бывшего советника губернатора Тюменской области. По данным источника URA.RU, его арестовали в 2024 году в Талице при получении денег от азербайджанских криминальных авторитетов. Чиновник обещал им защиту от правоохранительных органов, но не выполнил обещания, после чего бизнесмены сами сдали его силовикам.