В российском регионе разгромлена азербайджанская ОПГ и задержаны чиновники

В Свердловской области завершена масштабная операция против этнической преступной группировки. Ее участники азербайджанского происхождения, их подозревают в убийствах и покушениях на убийства в начале 2000-х. Расследование началось после задержания экс-силовика и бывшего советника губернатора Тюменской области. По данным источника URA.RU, его арестовали в 2024 году в Талице при получении денег от азербайджанских криминальных авторитетов. Чиновник обещал им защиту от правоохранительных органов, но не выполнил обещания, после чего бизнесмены сами сдали его силовикам.
В январе 2024 года против россиянина возбудили дело о покушении на мошенничество. По информации источников, он признал вину и дал показания на других участников преступной сети, включая уроженца Азербайджана Видади М. Вскоре был задержан бывший мэр Среднеуральска, которого обвинили в передаче взятки в 6 млн рублей экс-сотруднику. Деньги, по версии следствия, передавались через Мустафаева.
27 июня силовики провели масштабную спецоперацию, в ходе которой задержали более 50 выходцев из Азербайджана. Среди арестованных — члены клана Сафаровых. Их подозревают в причастности к убийствам 2001, 2010 и 2011 годов. Один из фигурантов, по данным СК РФ, дал признательные показания, что помогло раскрыть деятельность всей группировки, которую силовики назвали «этнической».
Позже в СИЗО оказался лидер азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахин Шыхлински. Его подозревают в покушении на убийство и нападении на сотрудника спецназа при задержании 1 июля. Вскоре был арестован и его сын, адвокат Мутвалы Шыхлински, который, по версии следствия, сбил правоохранителя на автомобиле. Суд отправил его в СИЗО, где он выразил сожаление, но заявил, что не видел пострадавшего.
Расследование продолжается.
